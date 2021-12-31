Французский журналист Кошар предрек примирение Европы с Россией в 2022 году

Париж, 31 декабря. Предложения Москвы о гарантиях нерасширения НАТО свидетельствует о том, что Европу может ожидать примирение с Россией в 2022 году.

Такое предположение выразил обозреватель французского издания Atlantico Себастьен Кошар. По его словам, это совпадает со стремлениями Елисейского дворца.

Журналист сравнил нынешнюю ситуацию на Украине с Карибским кризисом, который удалось разрешить путем устранения ядерной угрозы для США с территории Кубы. По мнению Кошара, Европа заинтересована в реализации идей Москвы о гарантиях безопасности, которые, в частности, включают в себя отказ Альянса от включения Украины в состав организации.

Также обозреватель предрек финансовый раскол Европы на Юг и Север В первую зону войдут Франция и Италия, а во вторую — Германия и Нидерланды, считает Кошар.

Как сообщалось ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию стран ЕС на предложения Москвы о гарантиях безопасности. На территории Европы наблюдается полная многоголосица, отметила дипломат.