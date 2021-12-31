Рогозин: российские космонавты обнаружили новые проблемы на борту МКС

Москва, 31 декабря. Новые проблемы на борту Международной космической станции были обнаружены российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Во время общения к членами российского экипажа глава Роскосмоса отметил, что космонавты знают, как решить обнаружившиеся проблемные вопросы.

«Мне Романов Сергей Юрьевич (первый заместитель гендиректора — первый заместитель главного конструктора РКК "Энергия". — Прим. ред.) вчера все доложил, я уже знаю, в курсе, что вроде вы нашли некоторые проблемы, и знаете как их излечить», — указал Рогозин.

Гендиректор Роскосмоса выразил уверенность в том, что проблемы с оборудованием и корпусом будут решены, и дальше МКС продолжит работу в штатном режиме. Стоит отметить, ранее Рогозин допустил, что Международная космическая станция может продолжить свою работу до 2030 года.