Генерал-лейтенант Гостев: 4-я армия ВВС и ПВО укомплектована новейшей техникой на 88%

Ростов-на-Дону, 31 декабря. На вооружение 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в течение 2021 года поступили новые зенитные ракетные комплексы, боевые самолеты и вертолеты, сообщил командующий армией Николай Гостев.

Благодаря поставкам новейшей и модернизированной боевой техники показатель укомплектованности соединения современным вооружением достиг 88%, заявил генерал-лейтенант Николай Гостев журналистам издания «Военный вестник Юга России».

«Обеспеченность современной авиационной техникой составляет 81% (по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 3,5%), радиоэлектронной техникой — 82% (что на 7% выше прошлого года), а техникой зенитных ракетных войск — 100%», — рассказал командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа.

Ранее сообщалось о возвращении в пункты постоянной дислокации около 10 тысяч бойцов ЮВО после проведения учений в полевых условиях.