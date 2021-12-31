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Цены на февральские поставки золота снизились до 1,8 тысячи долларов

Экономика
Цены на февральские поставки золота снизились до 1,8 тысячи долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Йорк, 31 декабря. Стоимость февральского фьючерса драгметалла на бирже Comex снизилась на 0,3% за тройскую унцию. Она составила 1800,25 доллара за единицу, сообщает «Прайм».

Рынок продемонстрировал отрицательную динамику из-за появления информации об укреплении позиций национальной валюты США. Индекс доллара вырос на 0,07%, до 96 пунктов. А при подорожании зарубежной денежной единицы золото меньше привлекает внимание игроков инвестрынка.

Аналитики компании Oanda рассказали газете Wall Street Journal, что попытки драгметалла начать восстановление позиций не выглядят убедительными. Они ожидают, что золото, в ближайшее время, будет торговаться в коридоре в 1790–1815 долларов за унцию.

Ранее стало известно, что мировые банки увеличили долю драгметалла в своих активах до отметки в 36 тыс. тонн. Новый показатель стал рекордным с 1990 года.

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