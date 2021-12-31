Историк Кнутов заявил о важности фильма «Гранит» для воспитания российской молодежи

Москва, 31 декабря. Реалистичный образ российских инструкторов в художественном фильме «Гранит» вызовет большой интерес у молодежной аудитории, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Сюжет кинокартины основан на реальных событиях, произошедших в африканском государстве Мозамбик, напомнил директор музея ПВО Юрий Кнутов в интервью «ПолитРоссии». Российские специалисты были вынуждены принять бой с террористами и вышли из него победителями. «Гранит» является приквелом к кинокартине «Турист» о событиях в ЦАР.

«Фильм "Гранит" очень позитивно встретит наша молодежь, потому что показывается образ наших военных специалистов. Образ такой, какой он есть на самом деле», — заявил полковник в отставке.

По словам Кнутова, премьерный показ киноленты следует всячески приветствовать из-за художественных достоинств фильма и значимости «Гранита» для воспитания российской молодежи.

«Любой, кто видит несправедливость, старается с ней бороться. В наше время такие картины крайне важны», — резюмировал собеседник «ПолитРоссии».

Ранее политик Сергей Малинкович на примере фильма «Гранит» объяснил необходимость возрождения в России жанра патриотического кино.