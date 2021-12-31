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Жена Шепелева опубликовала смелый снимок, на котором она кормит сына грудью

Шоу-бизнес
Жена Шепелева опубликовала смелый снимок, на котором она кормит сына грудью
instagram.com  /  @dmitryshepelev

Москва, 31 декабря. Гражданская жена телеведущего Дмитрия Шепелева, дизайнер Екатерина Тулупова показала пикантную фотографию с их сыном Тихоном. Она продемонстрировала, как кормит малыша грудью.

Возлюбленная телеведущего подвела итоги уходящего года в Instagram Stories, показав несколько ярких кадров. Одним из самых главных событий в жизни пары в 2021 году стало рождение сына, поэтому некоторые воспоминания Тулуповой, конечно, связаны с ребенком.

Например, дизайнер опубликовала смелый снимок, на котором она кормит мальчика грудью, сидя в кресле и положив малыша на подушку. При этом на фото избранница Шепелева и сама восполняет запас калорий — в руке она держит большой бургер.

«Мои будни проходили под девизом: «Ешь, спи, корми»», — подписала кадр жена телеведущего.

Жена Шепелева опубликовала смелый снимок, на котором она кормит сына грудью
Prt Scr instagram.com / @tulupova

Тулупова также рассказала, что ее сын отправился в первое путешествие, когда ему исполнилось три месяца. Подводя итог, дизайнер отметила, что уходящий год выдался хорошим.

Напомним, помимо общего сына, Шепелев и Тулупова воспитывают двоих детей от предыдущих отношений. Они растят дочь дизайнера, а также сына телеведущего от ныне покойной певицы Жанны Фриске.

Ранее Дмитрий Шепелев признался, что задумался о переезде в другую страну. По словам телеведущего, его останавливает перед этим шагом тесная связь его профессии с русским языком.

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Все новости / Шоу-бизнес / Жена Шепелева опубликовала смелый снимок, на котором она кормит сына грудью
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