Новый 2022 год Тигра: история и традиции праздника, как и в чем отмечать, поздравления

Все ближе Новый 2022 год, который, согласно восточному календарю, пройдет под знаком Водяного Тигра. Цвет новогоднего Тигра обсуждается — по одним источникам он синий, по другим — брутальный черный. На всякий случай напомним, Год Тигра по китайскому календарю наступит только 1 февраля, но, согласно современным традициям, символ наступающего года принято чествовать уже в новогоднюю ночь.

История праздника Новый год

По общепринятой версии празднование отмечание Нового года 1 января ввел римский император Юлий Цезарь. После установления христианства эта традиция закрепилась, поскольку праздник Рождество Христово был связан с началом года и со временем зимнего солнцестояния.

Новый год как праздник в России появился при Петре I. При этом, как в нашей стране, так и в Европе, а затем в США празднование Нового года всегда оставалось с тени главного зимнего праздника — Рождества. Так продолжалось до начала XX века, когда Новый год фактически обрел второе дыхание.

Так, в нашей стране после установления советской власти Рождество было сначала запрещено, а потом смесилось «на задворки», став праздником верующих и уступив свое место светскому Новому году. Примерно с 1930-х годов Новый год получил в СССР официальный статус, а также обзавелся собственными героями — Дедом Морозом и Снегурочкой. В позднесоветские времена Новый год, лишившись идеологической подоплеки 1930-х — 1950-х годов, стал самым любимым в СССР праздником.

Федеральное агентство новостей /

Постепенно традиция бурно и весело отмечать Новый год захватила и западный мир. Сегодня Рождество остается семейным и в значительной мере религиозным праздником, а Новый год — это широкомасштабное публичное действо, с красочными фейерверками и другими массовыми мероприятиями.

Отметим, в постсоветские времена выходцы из стран СНГ принесли свои традиции празднования Нового года и в другие страны. Например, «советский» вариант этого праздника появился в Израиле именно благодаря репатриантам из бывшего СССР.

Что касается отмечания «китайского» Нового года, то эта традиция пришла в СССР в конце 1970-х и сохраняет свою популярность до сих пор.

Федеральное агентство новостей /

Как отмечать Новый год: что надеть и поставить на стол

В нашей стране принято отмечать Новый год либо в компании, либо за богато накрытым семейным столом, под поздравление президента и любимые телепередачи. По традиции на столе приветствуются шампанское, салат оливье, селедка под шубой, бутерброды с красной икрой, мандарины… Однако сегодня эти проверенные десятилетиями традиции уже соблюдаются не так строго, многие отмечают праздник на улицах, в кафе и ресторанах, в путешествиях. В наше время не считается задорным отпраздновать Новый год в одиночестве или даже сделать вид, что вообще не заметил праздника.

Это же относится к новогодним нарядам и угощению. Можно соблюсти традиции и, например, сделать себе наряд в «тигриных» мотивах, а можно надеть то, чего пожелает душа (что кстати одобряют и психологи, и люди, причисляющие себя к знатокам восточных премудростей).

Такой же демократизм сегодня и по части новогоднего угощения. Например, наличие на новогоднем столе мяса или постных продуктов (у православных еще продолжается Рождественский пост) сегодня никакими неписанными правилами уже не регламентируется.

Также можно не придавать особого внимания намекам, что дескать в этом году в праздник не стоит использовать пиротехнику, поскольку Тигр боится огня. Главное — запускать фейерверки только на заранее подготовленных площадках, соблюдая все меры безопасности. Единственное, что стоит пожелать всем отмечающим, не переусердствовать с алкоголем, и тогда Новый год начнется хорошо и спокойно.

Федеральное агентство новостей /

Поздравления с Новым годом Тигра

***

С Новым годом, с Годом Тигра!

Пусть он будет добрым, мирным,

Самым радостным, веселым,

И, конечно, просто клевым!

Федеральное агентство новостей /

***

Тигр пусть все мечты исполнит,

Кошелек скорей наполнит,

И теплом согреет дом,

Чтоб дела — лишь на подъем!

Трудности чтоб не встречались,

Чтоб мы жили-поживали,

Не грустили, не скучали,

Счастье чтобы повстречали!

***

Синий Тигр всех поздравляет,

На посту Быка сменяет,

Тигр здоровье всем несет,

Денег даст, от бед спасет,

Взрослых и детей поздравит!