Жители Кольчугина высмеяли городскую новогоднюю елку за 3,5 миллиона рублей

Владимир, 31 декабря. Новогодняя елка, установленная в городе Кольчугино Владимирской области, удивила и рассмешила жителей своим «потрепанным» видом.

Главное новогоднее дерево должны были установить 25 декабря, но елка появилась на положенном месте спустя четыре дня. Местные жители поразились, насколько дерево выглядело нелепо. Елка обошлась бюджету города в 3,5 миллиона рублей.

В оправдание помощник городского главы Анастасия Успенская заявила, что с доставкой елки были сложности.

«Директор лесничества Николай Судаков помог с выбором подходящего для сруба дерева, высота которого составляет более 15 метров. Сотрудники МУП «Коммунальник» срубили, привезли и установили главную городскую елку. Доставить ель было непросто», — сообщила Успенская.

Горожане успели посмеяться над елкой, многие разместили фотографии в Сети. На данный момент главное новогоднее городское украшение приведено в порядок.

В кузбасском городе Березовский сотрудникам МЧС пришлось тушить новогоднюю елку на территории ледового городка. Дерево удалось спасти, пострадали только нижние ветки.