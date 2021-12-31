Анастасия Костенко грубо ответила пользователям на вопрос об изменах Тарасова

Москва, 31 декабря. Модель Анастасия Костенко прокомментировала слухи об изменах своего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. Ей были очень неприятны подозрения пользователей.

Тарасов сыграл главного героя в новом клипе певицы Марго Овсянниковой. Позднее выяснилось, что артистка беременна, но скрывает имя отца своего ребенка. Пользователи не исключили — «мистером X» может быть Тарасов. Такие предположения вывели Костенко из себя, и она грубо ответила подписчикам.

«Если речь о моем Диме, то последние пять лет от него беременная только Анастейша. P.S. Вам не надоело пристраивать Диму в каждое отверстие?»— задала она риторический вопрос.

А ведь когда-то Костенко тоже называли разлучницей. Экс-супруга Тарасова Ольга Бузова намекала на ее роль в их расставании. Но модель все отрицала, уверяя, что их отношения с футболистом развивались уже после его развода.

В конце октября модель родила третьего ребенка, мальчика назвали Алексеем. Пара также воспитывает дочерей Милану и Еву. От первой супруги Оксаны Пономаренко у Тарасова есть дочь Ангелина.

Ранее спортсмен впервые показал своего наследника. Он опубликовал в соцсетях фотографию, на которой позирует вместе с маленьким Лешей.