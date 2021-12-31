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Анастасия Костенко грубо ответила пользователям на вопрос об изменах Тарасова

Шоу-бизнес
Анастасия Костенко грубо ответила пользователям на вопрос об изменах Тарасова
instagram.com  /  @tarasov23

Москва, 31 декабря. Модель Анастасия Костенко прокомментировала слухи об изменах своего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. Ей были очень неприятны подозрения пользователей.

Тарасов сыграл главного героя в новом клипе певицы Марго Овсянниковой. Позднее выяснилось, что артистка беременна, но скрывает имя отца своего ребенка. Пользователи не исключили — «мистером X» может быть Тарасов. Такие предположения вывели Костенко из себя, и она грубо ответила подписчикам.

«Если речь о моем Диме, то последние пять лет от него беременная только Анастейша. P.S. Вам не надоело пристраивать Диму в каждое отверстие?»— задала она риторический вопрос.

А ведь когда-то Костенко тоже называли разлучницей. Экс-супруга Тарасова Ольга Бузова намекала на ее роль в их расставании. Но модель все отрицала, уверяя, что их отношения с футболистом развивались уже после его развода.

В конце октября модель родила третьего ребенка, мальчика назвали Алексеем. Пара также воспитывает дочерей Милану и Еву. От первой супруги Оксаны Пономаренко у Тарасова есть дочь Ангелина.

Ранее спортсмен впервые показал своего наследника. Он опубликовал в соцсетях фотографию, на которой позирует вместе с маленьким Лешей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анастасия Костенко грубо ответила пользователям на вопрос об изменах Тарасова
костенко отношения тарасов
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