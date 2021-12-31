Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 18:54
18:49
Общество
Жители Кольчугина высмеяли городскую новогоднюю елку за 3,5 миллиона рублей
18:45
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко грубо ответила пользователям на вопрос об изменах Тарасова
18:45
Экономика
Европейская цена на газ впервые с 10 ноября упала ниже 800 долларов за тысячу «кубов»
18:39
Шоу-бизнес
Сразу два солиста могут покинуть группу BTS
18:39
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП под Липецком
18:38
Происшествия
Таксист зажал ногу сахалинца между двумя машинами на автомойке
18:37
Весь мир
Талибы у власти и война в секторе Газа: что изменилось на Ближнем Востоке в 2021 году
18:35
Экономика
Минсельхоз РФ выступил за повышение льготной ставки по займам для аграриев
18:34
Общество
Сотрудники МЧС поздравили крымчан с наступающим Новым годом креативным видео
18:31
Армия
«МК»: власти США планировали ядерную атаку на СССР 1 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Европейская цена на газ впервые с 10 ноября упала ниже 800 долларов за тысячу «кубов»

Экономика
Европейская цена на газ впервые с 10 ноября упала ниже 800 долларов за тысячу «кубов»

Лондон, 31 декабря. Стоимость газа в Европе впервые с 10 ноября опустилась ниже уровня 800 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки ICE Futures.

На старте торговой сессии 31 декабря цена топлива находилась на отметке 1 006 долларов за «куб». Однако днем февральские фьючерсы по индексу голландского TTF, который является самым ликвидным европейским хабом, торговались уже 758 долларов за тысячу кубометров.

Последствия рекордного роста цен на газ в европейском регионе уже получили свое отражение в повышении тарифов на электроэнергию. Так, в Италии счета за свет увеличатся на 55%.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Европейская цена на газ впервые с 10 ноября упала ниже 800 долларов за тысячу «кубов»
газ торги фьючерс
Комментировать