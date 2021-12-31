Европейская цена на газ впервые с 10 ноября упала ниже 800 долларов за тысячу «кубов»

Лондон, 31 декабря. Стоимость газа в Европе впервые с 10 ноября опустилась ниже уровня 800 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки ICE Futures.

На старте торговой сессии 31 декабря цена топлива находилась на отметке 1 006 долларов за «куб». Однако днем февральские фьючерсы по индексу голландского TTF, который является самым ликвидным европейским хабом, торговались уже 758 долларов за тысячу кубометров.

Последствия рекордного роста цен на газ в европейском регионе уже получили свое отражение в повышении тарифов на электроэнергию. Так, в Италии счета за свет увеличатся на 55%.