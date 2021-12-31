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Донбасс сегодня: Киев окружает республики спецназом, солдаты ВСУ разбегаются по домам
Общество
Донбасс сегодня: Киев окружает республики спецназом, солдаты ВСУ разбегаются по домам
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Донбасс, 31 декабря. Передовые части продолжают стягивать технику и вооружения к линии соприкосновения. Срочники ВСУ вывели из строя БМП. Киев окружает республики армейскими спецподразделениями. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки вооруженных провокаций со стороны армии Киева в Донецкой и Луганской народных республиках не зафиксировано. Между тем передовые части ВСУ продолжают стягивать технику и вооружения к линии боевого соприкосновения. Об этом свидетельствуют данные разведки ЛНР и ДНР, а также мониторинги миссии ОБСЕ.

Солдаты ВСУ разбегаются по домам

Чем ближе новогодние праздники, тем меньше украинским военнослужащим хочется сидеть в окопах, тем больше дезертиров становится в рядах ВСУ. В управлении Народной милиции ДНР сообщают о самовольном оставлении позиций сразу четырьмя военными 2-го батальона 53-й отдельной механизированной бригады. На такой шаг «освободители» Украины пошли после активного возлияния доставленными по линии гуманитарной помощи спиртными напитками. Горе-воители не придумали ничего лучше, кроме как поймать попутный транспорт и на нем отправиться по домам. Но в Мариуполе беглецы были задержаны военными правоохранителями и переданы в военную комендатуру.

Срочники ВСУ вывели из строя БМП

Командование украинских вооруженных сил продолжает «укреплять» передовые части армии необученными срочниками, следует из сообщения Народной милиции ДНР. В 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду на днях прибыли десять молодых десантников, едва закончивших курс обучения в учебном центре ДШВ Украины «Десна». Призваны на срочную службу ребята были в октябре, после принесения присяги были направлены на фронт. Важно отметить, что некоторые из прибывших молодых солдат имеют поварские специальности, а их заставляют служить в механизированном батальоне. В первые же дни молодые повара-десантники вывели из строя боевую машину пехоты.

Киев окружает республики армейскими спецподразделениями

В районе поселка Трехизбенка Луганской области заброшены две снайперские пары из состава ССО ВСУ, сообщают в луганском управлении Народной милиции. В Луганске отмечают, что спецы прошли подготовку под руководством британских инструкторов, а главной целью прибытия их на передовые является проведения провокаций. В настоящее время спецназовцы ждут приказа. Важно отметить, что практически на все ключевые точки на линии боевого соприкосновения Киевом в течение последнего месяца направлены группы из состава ССО. Это может свидетельствовать о подготовке ВСУ к массовым провокациям и террористическим актам.

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