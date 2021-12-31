Сразу два солиста могут покинуть группу BTS

Сеул, 31 декабря. Состав южнокорейской группы BTS может сократиться сразу на двух человек в скором будущем. Есть вероятность, что k-pop коллектив покинут Чонгук и Тхэхен.

Причиной ухода Чонгука из BTS может стать сольная карьера, которую прочат певцу. Контракт солиста с группой истекает в марте 2022 года, после чего руководство хочет сделать из него отдельный проект, сообщает Popcake. Вокалист вполне может стать успешен, так как у него есть собственная фан-база.

Однако ходят слухи, что число солистов BTS может уменьшиться даже не до шести, а до пяти человек. Предполагается, что из группы уйдет не только Чонгук, но и Тхэхен, которого фанаты называют Ви. У него тоже есть собственная база ярых поклонников.

Кроме того, на подозрения об уходе певцов наводят их сольные альбомы, готовящиеся к выпуску. Официально в группе эту информацию не комментируют.

Ранее BTS победили в номинации «Артист года» на престижной музыкальной премии American Music Awards 2021. Они стали первым азиатским коллективом, заработавшим эту награду.