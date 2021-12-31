Минсельхоз РФ выступил за повышение льготной ставки по займам для аграриев

Москва, 31 декабря. Максимальный размер ставки по льготным кредитам для сельхозпроизводителей может подняться с 5 по 7%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект Минсельхоза РФ.

Полный текст документа можно посмотреть на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Авторы инициативы в пояснительной записке указали, что нововведение вызвано ограниченным количеством средств поддержки аграриев, которые представлены в федеральном бюджете страны. А меры позволят сохранить количество производителей, получивших займы в 2021 году.

Ведомство также предложило сократить размер субсидирования по льготным кредитам со 100 до 70%. Новое правило могут применить к договорам, действующим с 2017 года и позже.

Общий объем субсидий за год составил 80,2 млрд рублей, из них 22,5 млрд рублей пришлись на краткосрочные кредиты длительностью до одного года, а на инвестзаймы — 57,7 млрд руб

Правительство РФ ранее выделило на программу дополнительные 9,5 млрд рублей из-за роста ключевой ставки ЦБ.