«МК»: власти США планировали ядерную атаку на СССР 1 января

Москва, 31 декабря. Военно-политическое руководство США с 1945 года планировало ядерную атаку на СССР. Наиболее масштабный и проработанный план атомных ударов по советской территории носил название Dropshot.

Американская стратегия войны против СССР предусматривала массированное применение атомных бомб бомбардировщиками B-29 Superfortress, напомнили авторы издания «Московский Комсомолец». План Dropshot был утвержден президентом США Гарри Трумэном, реализация нападения была назначена на 1 января 1957 года.

«К этому времени количество атомных бомб у США уже приближалось к 300-м. План Dropshot предполагал сбросить их на советские объекты в таком количестве, чтобы уничтожить большую часть населения и 85% индустриального потенциала страны», — сообщается в статье.

США занесли над Советским Союзом «атомный дамоклов меч» благодаря монопольному владению оружием массового поражения. Однако это положение изменилось летом 1949 года, когда была испытана первая советская ядерная бомба. Именно поэтому намерения Вашингтона уничтожить СССР не были реализованы, рассказали эксперты «МК».

Ранее стало известно, что МИД РФ предупредил власти США о необходимости скорейшего ответа на российские предложения о гарантиях безопасности.