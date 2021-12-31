Лукашенко ознакомился с организацией перинатальной помощи в минском роддоме

Минск, 31 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил научно-практический центр «Мать и дитя» в Минске.

Глава республики на примере работы медицинского учреждения ознакомился с организацией перинатальной помощи в стране. В том числе, Лукашенко посетил новый корпус центра, где выхаживают новорожденных с рекордно низкой массой тела.

В Белоруссии функционирует разноуровневая система охраны здоровья матери и ребенка. Государство входит в число стран с наиболее низкими показателями младенческой смертности.

Как сообщалось ранее, Лукашенко подарил российскому коллеге Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы. Встреча двух президентов прошла 29 декабря в Санкт-Петербурге.