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Депутат Затулин: НАТО уже начала военное освоение территории Украины

Армия
Депутат Затулин: НАТО уже начала военное освоение территории Украины
Федеральное агентство новостей  /  Алина Арсеньева

Москва, 31 декабря. Североатлантический альянс сам начал «вступать» на территорию Украины. Такое заявление сделал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Он подчеркнул. что сейчас на украинской территории появились натовские инструкторы, консультанты, также там создаются базы и прочая инфраструктура военного блока. Таким способом НАТО уже «вступает» на Украину, даже без вхождения Киева в состав Альянса.

«Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину», — подчеркнул Затулин.

При этом парламентарий отметил, что данные процессы являются обратимыми. По его мнению, этого сейчас добивается президент России Владимир Путин.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что военное освоение Украины со стороны НАТО является угрозой для России, однако эту проблему можно решить с помощью диалога.

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украина нато госдума затулин
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