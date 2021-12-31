Депутат Затулин: НАТО уже начала военное освоение территории Украины

Москва, 31 декабря. Североатлантический альянс сам начал «вступать» на территорию Украины. Такое заявление сделал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Он подчеркнул. что сейчас на украинской территории появились натовские инструкторы, консультанты, также там создаются базы и прочая инфраструктура военного блока. Таким способом НАТО уже «вступает» на Украину, даже без вхождения Киева в состав Альянса.

«Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину», — подчеркнул Затулин.

При этом парламентарий отметил, что данные процессы являются обратимыми. По его мнению, этого сейчас добивается президент России Владимир Путин.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что военное освоение Украины со стороны НАТО является угрозой для России, однако эту проблему можно решить с помощью диалога.