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Пришедший к власти в Афганистане «Талибан» не будет заставлять мужчин отращивать бороды

Общество
Пришедший к власти в Афганистане «Талибан» не будет заставлять мужчин отращивать бороды
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Романовский

Кабул, 31 декабря. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), пришедшее к власти в Афганистане, не будет заставлять мужчин отращивать бороды.

Об этом говорится в заявлении министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. В документе говорится, что талибы не могут преследовать мужчин за отсутствие бороды. Отращивание волос на лице является лишь рекомендацией, подчеркнули в министерстве.

Ранее должностные лица министерства исламской ориентации высказали такую рекомендацию на встрече с представителями мужских парикмахеров в провинции Гильменд. Однако позже появилось сообщение, что это не официальная позиция «Талибана».

Сформированное движением «Талибан» правительство Афганистана распустило избирательную комиссию — орган, в задачи которого при предыдущей администрации входило наблюдение за проведением выборов в стране. Расформирование данной структуры было инициировано ввиду отсутствия необходимости в ней, заявили представители движения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан борода
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