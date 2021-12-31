Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 18:53
18:49
Общество
Жители Кольчугина высмеяли городскую новогоднюю елку за 3,5 миллиона рублей
18:45
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко грубо ответила пользователям на вопрос об изменах Тарасова
18:45
Экономика
Европейская цена на газ впервые с 10 ноября упала ниже 800 долларов за тысячу «кубов»
18:39
Шоу-бизнес
Сразу два солиста могут покинуть группу BTS
18:39
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП под Липецком
18:38
Происшествия
Таксист зажал ногу сахалинца между двумя машинами на автомойке
18:37
Весь мир
Талибы у власти и война в секторе Газа: что изменилось на Ближнем Востоке в 2021 году
18:35
Экономика
Минсельхоз РФ выступил за повышение льготной ставки по займам для аграриев
18:34
Общество
Сотрудники МЧС поздравили крымчан с наступающим Новым годом креативным видео
18:31
Армия
«МК»: власти США планировали ядерную атаку на СССР 1 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Продажи имитированной икры выросли почти на 80% перед Новым годом

Экономика
Продажи имитированной икры выросли почти на 80% перед Новым годом
pixabay.com

Москва, 31 декабря. Уровень продаж суррогатной икры с 1 по 25 декабря вырос на 78% в годовом выражении, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков сервиса «Чек Индекс».

Эксперты рассказали, что средняя стоимость «морепродукта», состоящего из водорослей, желатина или рыбьего жира, находилась на отметке в 244 рубля, и это на 15% больше цен в прошлом году. Продажи продукта в натуральном выражении выросли перед Новым годом на 78%, а в денежном — на 24%.

Средний чек на натуральную красную икру за отчетный период составил 1711 рублей, что на 21% выше в годовом значении. Аналитики заметили, что многие россияне начали покупать деликатесы еще в ноябре.

Врач-диетолог Ольга Григорьян ранее посоветовала не расстраиваться из-за подорожавшей икры, а заменить ее на рыбу. По ее словам икра высококалорийна и содержит в себе большое количество соли.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Продажи имитированной икры выросли почти на 80% перед Новым годом
новый год икра красная икра
Комментировать