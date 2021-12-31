Продажи имитированной икры выросли почти на 80% перед Новым годом

Москва, 31 декабря. Уровень продаж суррогатной икры с 1 по 25 декабря вырос на 78% в годовом выражении, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков сервиса «Чек Индекс».

Эксперты рассказали, что средняя стоимость «морепродукта», состоящего из водорослей, желатина или рыбьего жира, находилась на отметке в 244 рубля, и это на 15% больше цен в прошлом году. Продажи продукта в натуральном выражении выросли перед Новым годом на 78%, а в денежном — на 24%.

Средний чек на натуральную красную икру за отчетный период составил 1711 рублей, что на 21% выше в годовом значении. Аналитики заметили, что многие россияне начали покупать деликатесы еще в ноябре.

Врач-диетолог Ольга Григорьян ранее посоветовала не расстраиваться из-за подорожавшей икры, а заменить ее на рыбу. По ее словам икра высококалорийна и содержит в себе большое количество соли.