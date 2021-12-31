Путин утвердил проведение Года культурного наследия народов России

Москва, 31 декабря. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ был подписан главой государства 30 декабря. В документе указано, что он вступает в силу с даты подписания. Кроме того, в нем обозначена цель проведения Года культурного наследия народов России.

«В целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации», — говорится в указе.

Кроме того, в документе перечислены поручения к российскому правительству. Например, оно должно в течение двух месяцев сформировать организационный комитет по проведению Года культурного наследия народов России.