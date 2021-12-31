Гальцев признался, что встретит Новый год с «актерской мафией» в театре

Москва, 31 декабря. Художественный руководитель Театра эстрады им А. Райкина, юморист Юрий Гальцев планирует провести новогоднюю ночь вместе с коллегами.

По словам Гальцева, 31 декабря в его театре проходят спектакли, которые завершатся около 22:00. И те артисты, которые никуда не спешат, останутся праздновать Новый год.

«Мне не хочется проводить это время в ресторане с посторонними, лучше посидеть с коллегами, побалякать, у нас уже свои группировки, актерская мафия, с которой так хорошо. А может, к маме поеду, она у меня человек пожилой, с ней побуду, поздравлю», — поделился юморист с Wday.ru.

Худрук театра признался, что в детстве мечтал получить на Новый год подзорную трубу. В то время в детских магазинах таких товаров не было. Находчивый отец Гальцева смастерил трубу сам. Когда будущий артист вышел с интересной вещицей во двор, на него набросились взрослые ребята и отобрали подарок.

Ранее жители Крыма рассказали о своих традициях празднования Нового года. Взрослые вместе с детьми едут к родственникам, чтобы поесть оливье и поднять бокалы под бой курантов.