Москва, 31 декабря. Очередной призыв российских граждан на действительную военную службу в рядах ВС РФ был успешно завершен в конце декабря 2021 года.

Все мероприятия призывной кампании проходили по намеченному плану и без эксцессов, сообщили представители Минобороны.

«В соответствии с указом президента РФ для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы, воинские формирования и органы было призвано и направлено 127,5 тысячи человек», — отмечается в опубликованном релизе.

Ранее стало известно, что примерно две тысячи солдат и офицеров Западного военного округа встретят Новый год на боевом дежурстве. О причинах превосходства российской армии над американскими вооруженными силами писал «Царьград».