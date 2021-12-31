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Минобороны РФ сообщило об успешном завершении осеннего призыва на военную службу

Армия
Минобороны РФ сообщило об успешном завершении осеннего призыва на военную службу
mil.ru

Москва, 31 декабря. Очередной призыв российских граждан на действительную военную службу в рядах ВС РФ был успешно завершен в конце декабря 2021 года.

Все мероприятия призывной кампании проходили по намеченному плану и без эксцессов, сообщили представители Минобороны.

«В соответствии с указом президента РФ для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы, воинские формирования и органы было призвано и направлено 127,5 тысячи человек», — отмечается в опубликованном релизе.

Ранее стало известно, что примерно две тысячи солдат и офицеров Западного военного округа встретят Новый год на боевом дежурстве. О причинах превосходства российской армии над американскими вооруженными силами писал «Царьград».

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