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Жители Якутска и Читы встретили новый 2022 год

Общество
Жители Якутска и Читы встретили новый 2022 год
Федеральное агентство новостей

Якутск, 31 декабря. Новый год наступил в Якутске, Чите, Мирном, Благовещенске, Тиксе и Тынде.

Жители Якутска и Читы уже прослушали новогоднее поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина. В Москве, как и на большей части страны, Новый год пока не наступил — до него в столице еще шесть часов. А вот в Магадане и Южно-Сахалинске жители уже как два часа назад успели проводить старый год и встретить новый. Также уже как час прошел с того момента, как праздник отметили жители Хабаровска.

Новый 2022 год стал годом Голубого Водяного Тигра. Прошедшему 2021 год покровительствовал Белый Металлический Бык. А вот символом 2020 года стала Белая Металлическая Крыса.

Первыми Новый год встретили жители Камчатки. Там он наступил в 15:00 по Московскому времени. За несколько минут до боя курантов жители региона услышали новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства поздравил россиян с новым «важным жизненным рубежом», особенно отметив роль тех, кто встречает праздник «на боевом посту» — правоохранителей, врачей и военных.

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