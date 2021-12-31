Инвестиционный стратег Бахтин спрогнозировал влияние нефти на рубль в 2022 году

Москва, 31 декабря. Российская валюта имеет потенциал для укрепления в наступающем году. Решения Центробанка и динамика нефтяного рынка сохранят свое влияние на рубль, пишет агентство «Прайм».

Курс рубля может изменяться в диапазоне от 70 до 76 единиц за доллар, однако к концу года способен достигнуть отметки в 72 единицы, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Несмотря на действие бюджетного правила, в значительной степени нивелирующего влияние высоких нефтяных цен на рубль, конъюнктура нефтяного рынка останется определяющей при оценке привлекательности российской валюты со стороны нерезидентов», — полагает он.

Денежно-кредитная политика Центрального банка России также может оказать положительное влияние на рубль. Об этом ранее заявил замдиректора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.