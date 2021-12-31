Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 18:52
18:49
Общество
Жители Кольчугина высмеяли городскую новогоднюю елку за 3,5 миллиона рублей
18:45
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко грубо ответила пользователям на вопрос об изменах Тарасова
18:45
Экономика
Европейская цена на газ впервые с 10 ноября упала ниже 800 долларов за тысячу «кубов»
18:39
Шоу-бизнес
Сразу два солиста могут покинуть группу BTS
18:39
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП под Липецком
18:38
Происшествия
Таксист зажал ногу сахалинца между двумя машинами на автомойке
18:37
Весь мир
Талибы у власти и война в секторе Газа: что изменилось на Ближнем Востоке в 2021 году
18:35
Экономика
Минсельхоз РФ выступил за повышение льготной ставки по займам для аграриев
18:34
Общество
Сотрудники МЧС поздравили крымчан с наступающим Новым годом креативным видео
18:31
Армия
«МК»: власти США планировали ядерную атаку на СССР 1 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Инвестиционный стратег Бахтин спрогнозировал влияние нефти на рубль в 2022 году

Экономика
Инвестиционный стратег Бахтин спрогнозировал влияние нефти на рубль в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 декабря. Российская валюта имеет потенциал для укрепления в наступающем году. Решения Центробанка и динамика нефтяного рынка сохранят свое влияние на рубль, пишет агентство «Прайм».

Курс рубля может изменяться в диапазоне от 70 до 76 единиц за доллар, однако к концу года способен достигнуть отметки в 72 единицы, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Несмотря на действие бюджетного правила, в значительной степени нивелирующего влияние высоких нефтяных цен на рубль, конъюнктура нефтяного рынка останется определяющей при оценке привлекательности российской валюты со стороны нерезидентов», — полагает он.

Денежно-кредитная политика Центрального банка России также может оказать положительное влияние на рубль. Об этом ранее заявил замдиректора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Инвестиционный стратег Бахтин спрогнозировал влияние нефти на рубль в 2022 году
нефть прогноз рубль курс рубля
Комментировать