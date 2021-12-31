Дэниэл Рэдклифф признался, что впервые поцеловался на съемках «Гарри Поттера»

Лос-Анджелес, 31 декабря. Британский актер Дэниэл Рэдклифф в новогоднем спецвыпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» заявил, что на съемках франшизы у него были романтические отношения.

По словам Рэдклиффа, очень большая часть его жизни связана с «Гарри Поттером. На съемочной площадке произошло много важных событий.

«Здесь я впервые поцеловался, здесь встретил свою первую девушку», — пояснил актер.

Многие говорят, что он вырос на экране, но это не так, считает Рэдклифф. У него, Эммы Уотсон и Руперта Гринта было самое обычное детство с той лишь разницей, что они снимались в кино. Этот факт очень сплотил исполнителей главных ролей, сделав настоящей семьей.

Спецвыпуск выйдет 1 января на американской стриминговой площадке HBO Max. Эпизод будет доступен на российском сервисе Amediateka. Ранее поклонники назвали пять причин, почему не стоит смотреть новогодний эпизод «Гарри Поттера».