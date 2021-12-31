Власти ЦАР потребовали от Парижа возвращения ранее украденных артефактов

Банги, 31 декабря. Власти ЦАР потребовали от Парижа возвращения произведений искусства, хранящихся в нескольких музеях Франции. Об этом сообщает Oubangui Médias.

«В течение продолжительного колониального периода многие артефакты, сокровища, предметы культурной ценности центральноафриканских общин были украдены и незаконно вывезены на территорию бывшей метрополии. Во время выступления 28 ноября 2017 года в Уагадугу (столица Буркина-Фасо — Прим. ФАН) президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил желание Елисейского дворца вернуть часть или даже все предметы культурного наследия стран Черного континента», — приводит СМИ заявление министра искусства, культуры и туризма Дженнифер Лионеле Марии Винсенте Сараива-Янзере.

По ее словам, руководство ЦАР располагает сведениями, что многие артефакты республики в настоящее время хранятся в фондах коллекций Musée de l'Homme на Трокадеро, а также в музее Жака Ширака на набережной Бранли.

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«Возвращение ценностей имеет огромное историческое значение для центральноафриканской нации. Оно поможет провести восстановление Национального музея Бартелеми Боганды в Банги», — заключила министр.

Сотрудники Oubangui Médias добавили, что Национальное собрание поручило Дженнифер Лионеле Марии Винсенте Сараива-Янзере разработать и представить на рассмотрение депутатов закон о ратификации Конвенции ЮНЕСКО 1995 года UNI DROIT, a также ввести в действие процедуры, позволяющие идентифицировать объекты культурного наследия ЦАР, хранящиеся во Франции и других странах Европы.

В конце октября стало известно, что Париж вернет Бенину похищенные 129 лет назад сокровища.