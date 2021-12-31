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Командование армии ЦАР присвоило очередные звания двум тысячам силовиков

Весь мир
Командование армии ЦАР присвоило очередные звания двум тысячам силовиков
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 31 декабря. Командование национальных сил обороны и безопасности присвоило очередные звания двум тысячам сотрудников силовых ведомств Центральноафриканской Республики. Об этом сообщает местное издание 236 Actu.

«Повышение получили военнослужащие армии, сотрудники национальной полиции и жандармерии. Торжественное мероприятие состоялось на территории столичного лагеря "Бил" и свидетельствует о постепенном возвращении мира и спокойствия в страну.

За последний год эти люди проявили самые важные качества — патриотизм и любовь к родине. Они защищали спокойствие граждан и предпринимали необходимые усилия по стабилизации обстановки», — пишут журналисты.

В торжествах принимало участие высшее командование вооруженных сил страны, а также высокопоставленные чиновники из городской администрации. Кроме того, присутствовали российские инструкторы, проводившие подготовку кадров и которых западные СМИ часто связывают с «ЧВК Вагнера».

В середине декабря жители населенного пункта Куанго поблагодарили армию ЦАР и отечественных специалистов за освобождение города от боевиков «Союза за мир в ЦАР» (UPC).

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африка цар звание командование российские инструкторы
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