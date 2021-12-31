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Новая возлюбленная Гарика Харламова познакомилась с его дочерью

Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Гарика Харламова познакомилась с его дочерью
instagram.com  /  @garikkharlamov

Москва, 31 декабря. Шоумен и комик Гарик Бульдог Харламов познакомил дочь со своей новой возлюбленной — актрисой Катериной Ковальчук. Он успел представить избранницу девочке в уходящем году.

О знакомстве возлюбленной и дочери Харламова свидетельствует публикация Ковальчук в Instagram. Актриса не стала подводить итоги в текстовом формате, а опубликовала видео, смонтированное из лучших моментов уходящего года. В ролике можно увидеть и кадры, на которых есть дочь шоумена, пишет «СтарХит».

Комик начал встречаться с новой избранницей через некоторое время после развода с актрисой Кристиной Асмус, которая и является матерью его дочери. Пара долго скрывала роман от аудитории, но постепенно возлюбленные наконец начали появляться вместе на публике. Например, Харламов пришел с Ковальчук на открытие своего ресторана.

Новая возлюбленная Гарика Харламова познакомилась с его дочерью
instagram.com / @katerinakovalchyk

Предполагается, что шоумен встретил избранницу на съемках сериала «Гусар». Похоже, резидент Comedy Club настроен серьезно по отношению к актрисе, так как несколько месяцев назад познакомил ее с мамой. Это наводит поклонников на подозрения о скорой свадьбе комика.

Несмотря на новую любовь, Гарик Харламов иногда вспоминает о Кристине Асмус. Например, он пошутил о жизни с экс-супругой в эфире шоу на тему развода.

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ковальчук харламов знаменитости
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