Более 200 килограммов еды собрали школьники Калуги для собак из приюта «Подари жизнь»

Калуга, 31 декабря. Новогодний подарок собачьему приюту «Подари жизнь» сделали калужские школьники. Они собрали более 20 килограммов еды для четвероногих.

Всю неделю ученики и зоозащитники собирали сухой корм, они передали его приюту «Подари жизнь», где обитает 600 собак. Кроме того, волонтеры привезли крупы, сено, опилки, теплые вещи. Организаторы отмечают, что в рамках акции собрали гораздо больше, чем планировали. Дополнительно удалось закупить шесть мешков различных кормов.

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Чтобы порадовать волонтеров приюта, участники акции облачились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Организовали все сотрудники Областного молодежного центра, они же занимались транспортировкой даров. Волонтеры приюта отмечают, что даже если нет финансовой возможности помочь, можно приехать и погулять с собаками.

Барбер и волонтер Антон Маслов запустил благотворительную акцию. Он отдал дневной заработок приюту для бездомных животных. Не остались равнодушными и другие новосибирцы, девушка отправила вырученные с проведенных фотосессий средства благотворительному заведению.