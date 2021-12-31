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Более 200 килограммов еды собрали школьники Калуги для собак из приюта «Подари жизнь»

Общество
Более 200 килограммов еды собрали школьники Калуги для собак из приюта «Подари жизнь»
 /  Алиса Громова

Калуга, 31 декабря. Новогодний подарок собачьему приюту «Подари жизнь» сделали калужские школьники. Они собрали более 20 килограммов еды для четвероногих.

Всю неделю ученики и зоозащитники собирали сухой корм, они передали его приюту «Подари жизнь», где обитает 600 собак. Кроме того, волонтеры привезли крупы, сено, опилки, теплые вещи. Организаторы отмечают, что в рамках акции собрали гораздо больше, чем планировали. Дополнительно удалось закупить шесть мешков различных кормов.

Более 200 килограммов еды собрали школьники Калуги для собак из приюта «Подари жизнь»
pixabay.com /

Чтобы порадовать волонтеров приюта, участники акции облачились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Организовали все сотрудники Областного молодежного центра, они же занимались транспортировкой даров. Волонтеры приюта отмечают, что даже если нет финансовой возможности помочь, можно приехать и погулять с собаками.

Барбер и волонтер Антон Маслов запустил благотворительную акцию. Он отдал дневной заработок приюту для бездомных животных. Не остались равнодушными и другие новосибирцы, девушка отправила вырученные с проведенных фотосессий средства благотворительному заведению.

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благотворительность волонтеры собачий приют
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