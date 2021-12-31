МИД России напомнил США о необходимости ответить на идеи о гарантиях безопасности

Москва, 31 декабря. Москве придется принять меры для устранения угроз безопасности, если США продолжат игнорировать ее предложения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российское внешнеполитическое ведомство не позволит Соединенным Штатам и НАТО забыть об идеях России и «замотать» их в бесконечных дискуссиях, подчеркнул Лавров. Он также уточнил, что участие американских военных в переговорах о гарантиях безопасности чрезвычайно важно.

«Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден согласился со словами российского коллеги Владимира Путина о необходимости диалога по гарантиям безопасности. Ожидается, что соответствующие встречи будут проходить в Европе в три этапа.