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Даниил Медведев поделился ожиданиями от ATP Cup

Спорт
Даниил Медведев поделился ожиданиями от ATP Cup
commons.wikimedia.org  /  Carine06 / CC BY-SA 2.0

Сидней, 31 декабря. Лидер мужской сборной России по теннису Даниил Медведев высказался о предстоящем турнире ATP Cup, который пройдет в Австралии.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в ходе пресс-конференции перед стартом ATP Cup в Сиднее выразил уверенность, в том что его партнеры по сборной России Евгений Карловский и Роман Сафиулин выступят достойно. Теннисисты были вызваны в национальную команду после того, как Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской заразились COVID-19 и снялись с турнира.

«Роман будет аутсайдером, вероятно, во всех матчах, и это хорошо. У него большой потенциал, отличные навыки в теннисе. Кубок ATP — это хороший шанс для таких парней, как он, выиграть много очков, много денег, набраться уверенности перед матчами Открытого чемпионата Австралии и просто прибавить. Так что я уверен в Романе, в команде, которая будет стараться изо всех сил», — отметил Медведев.

ATP Cup пройдет в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Соперниками сборной России по матчам группового этапа станут команды Италии, Франции и Австралии.

Ранее сборная России по футболу обратилась к болельщикам перед наступающим Новым годом. Поздравительный ролик был опубликован на официальном YouTube-канале национальной команды.

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