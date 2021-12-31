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Посольство РФ в Сербии осудило Белград после объявления сотрудника ООН персоной нон грата

Политика
Посольство РФ в Сербии осудило Белград после объявления сотрудника ООН персоной нон грата
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран

Белград, 31 декабря. Решение властей Косова объявить российского сотрудника ООН персоной нон грата является провокацией, сообщила пресс-служба посольства РФ в Сербии.

Провозглашение дипломата из России нежелательным лицом со стороны руководства Косова — это провокация, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как стало известно ранее, глава Министерства иностранных дел непризнанного Косова Доника Гервала объявила персоной нон грата российского сотрудника Миссии ООН в Косове и Метохии. Данное решение было принято по предложению премьер-министра Альбина Курти.

Ранее сообщалось о планах Германии объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ. Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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