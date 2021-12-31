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Жители Йемена встречают Новый год в условиях голода и продолжающейся войны

Весь мир
Жители Йемена встречают Новый год в условиях голода и продолжающейся войны
Global Look Press  /  Mohammed Mohammed/Xinhua

Сана, 31 декабря. Специальный посланник Организации Объединенных Наций (ООН) по Йемену Ханс Грундберг заявил, что 2021 год «заканчивается на трагической ноте» для жителей республики, борющихся за жизнь на фоне бедности, голода и жестких ограничений свободы передвижения.

Жители Йемена встречают Новый год в условиях голода и продолжающейся войны
ТАСС / Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / picture alliance

Дипломат призвал возобновить работу аэропорта Саны, который ООН ранее использовала для доставки гуманитарной помощи населению. В этом году все полеты пришлось прекратить из-за авиаударов арабской коалиции по инфраструктуре объекта, используемой повстанцами-хуситами из движения «Ансар Аллах» как плацдарм для запуска барражирующих боеприпасов и баллистических ракет по территории Саудовской Аравии. Однако недавно боевики заявили, что аэропорт после устранения неисправностей в связном и навигационном оборудовании готов к приему самолетов, и призвали ООН помочь с доставкой из Джибути аппаратуры для управления воздушным движением.

Грундберг указал на необходимость ликвидировать препятствия, мешающие йеменцам передвигаться по провинциям страны или между ними. Также спецпосланник осудил недавнюю эскалацию конфликта между повстанцами и сторонниками правительства во главе с Мансуром Хади, призвав к снижению напряженности из-за возросшей угрозы для жизни гражданского населения.

Он особо выделил бои в провинции Мариб, где правительственным войскам лишь недавно удалось остановить наступление хуситов, обернувшееся гибелью множества невинных и резким усугублением гуманитарного кризиса. Грундберг при этом выразил обеспокоенность продолжающимися пусками ракет и БПЛА со стороны повстанцев, которые зачастую попадают по объектам гражданской инфраструктуры.

В частности, на прошлой неделе в результате удара по саудовской провинции Джизан погибли два мирных жителя и семеро были ранены. Также накануне хуситы выпустили баллистическую ракету, которая попала в лагерь коалиционных сил в провинции Шабва, куда ранее были переброшены проправительственные боевики из южных и западных регионов Йемена. Жертвами удара стали четверо солдат, еще тринадцать человек получили травмы различной степени тяжести.

По данным ООН, йеменский гуманитарный кризис в настоящее время является самым тяжелым в мире. Более половины его населения в 16,2 млн человек страдает от голода, причем 2,3 млн из них — дети. За время конфликта общее число погибших, по различным данным, составляет от 100 до 377 тысяч. Лишь около трети из них стали жертвами боев, большая же часть умерла от недоедания и заболеваний. Около 4,1 млн жителей стали перемещенными лицами или беженцами в других странах.

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