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Продюсер «Модного приговора» оправдался за подаренные онкобольным детям пустые коробки

Общество
Продюсер «Модного приговора» оправдался за подаренные онкобольным детям пустые коробки
pixabay.com

Москва, 31 декабря. Пустые коробки, переданные детям из НМИЦ онкологии имени Блохина командой «Модного приговора», попали в мешки по ошибке. Об этом заявил продюсер передачи и гендиректор компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий.

Об инциденте с пустыми коробками рассказала на своей странице в Instagram волонтер Виктория Бирюкова. Она принимала участие в «Модном приговоре», после чего представитель шоу связался с ней и договорился о передаче презентов тяжелобольным детям. По словам Бирюковой, пациентов приехали поздравлять артисты, Снегурочка и Дед Мороз. Последний громко объявил о передаче презентов детям в микрофон, пишет «Вечерняя Москва».

«Оставил четыре мешка подарков. Каково же было мое удивление (точнее сказать — шок), когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям!» — возмутилась волонтер.

Комментируя эту ситуацию, Кривицкий напомнил, что «Модный приговор» неоднократно организовывал благотворительные проекты. Команда шоу очень расстроена случившимся недоразумением, отметил продюсер.

«В рамках объявленной акции были собраны подарки для пациентов Центра имени Блохина в количестве 30 штук. Все эти подарки были доставлены адресатам. Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали», — оправдался гендиректор «Красного квадрата» в комментарии «Подъему».

Кривицкий заверил, что недостающие подарки все же доставят в медицинское учреждение, так как речь идет о детях. Представители шоу находятся на связи с Центром имени Блохина и уже договорились о доставке на 3 января.

«Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», — подытожил продюсер шоу.

Ранее поклонники «Модного приговора» обратили внимание, что из шоу пропала Надежда Бабкина. Историк моды Александр Васильев объяснил отсутствие певицы личными тайнами.

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