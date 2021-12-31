Россиян предупредили о росте цен на автомобильном рынке в 2022 году

Москва, 31 декабря. Первичный рынок машин в РФ продолжит расти в следующем году из-за инфляции, удорожания металлов и дефицита полупроводников, сообщает РИА Новости.

Промышленный эксперт и кандидат экономических наук Леонид Хазанов предположил, что цены на магний, который используется для изготовления автокомпонентов, не пойдут на спад из-за энергокризиса в Китае, где происходит большая часть выплавки металла. Отечественные металлургические компании поднимут тарифы на товар минимум на 20–25%.

«В результате автопроизводителям не останется иного выхода, как отыгрывать рост издержек путем увеличения цен на автомашины», — отметил Хазанов.

Генеральный директор «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова также подчеркнула, что дефицит машин, который наблюдался с лета 2020 года, сохранится до конца 2022 года. Дилеры в автоцентрах продолжат предлагать покупателям транспортные средства с дополнительным оборудованием, завышая цены до 20%.

«Опрошенные нами производители и импортеры техники не видят возможности восстановления поставок раньше 2023 года. Это означает, что дефицит машин сохранится», — заявила она.

Помимо проблем с поставками машин и полуроводников в стране наблюдается повышение уровня инфляции, которое тоже отражается на ценах. Руководитель «СберАвто» Петрос Мкртычян считает, что вторичный рынок также продолжит расти в стоимости из-за уменьшения объемов предложения.

Представители Минпромторга РФ ранее предложили ограничить максимальную наценку дилеров на новые машины до 10%.