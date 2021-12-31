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Жители Хабаровска и Владивостока встретили Новый 2022 год

Общество
Жители Хабаровска и Владивостока встретили Новый 2022 год
pexels.com  /  cottonbro

Хабаровск, 31 декабря. Россияне, проживающие на территории Хабаровского края, встретили новый 2022 год.

В 17:00 по московскому времени новый 2022 год наступил в Биробиджане, Верхоянске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Находке, Хабаровске и Уссурийске. Жителей этих городов России с годом Водяного Тигра поздравил президент РФ Владимир Путин. В своем новогоднем обращении глава государства также подвел итоги уходящего года.

Следующими россиянами, которые вступят в 2022 год, станут жители Благовещенска, Мирного, Тикси, Тынды, Читы и Якутска. Новый год в этих городах наступит в 18:00 по Москве.

Первым российским регионом, который встретил Новый 2022 год, стала Камчатка. Полночь наступила здесь в 15:00 по московскому времени.

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Владимир Путин новый год праздник
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