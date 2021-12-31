«Правильное и качественное кино»: политик Ляховецкий о новом фильме «Гранит»

Фильм «Гранит» демонстрирует важность сохранения мира и борьбы с террористической угрозой. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился политик и юрист Никита Ляховецкий.

Кинокартина посвящена недавним событиям в Мозамбике, в которые оказались вовлечены и российские инструкторы, помогающие африканским странам обрести подлинную независимость.

По мнению Ляховецкого, кинофильмы всегда играли важную роль в продвижении того или иного образа государства.

«Можно хотя бы вспомнить американскую мечту, так растиражированную Голливудом и так оторванную от американских реалий жизни», — сказал Ляховецкий.

Политик подчеркнул, что для того, чтобы продвинуть ту или иную идею, сам фильм должен быть снят качественно.

«К сожалению, качественный и при этом наполненный хорошим правильным смыслом фильм для российского кинематографа — редкость. Тем более приятно видеть новый фильм — «Гранит». Он показывает напрямую, какой ужас с собой несут террористы. Действия перестают быть сухой сводкой новостей, а воспринимаются лично. Смотря этот фильм, понимаешь, какую огромную угрозу глобальному миру несут в себе террористы «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ)», — отметил он.

кадр из фильма «Гранит» /

Ляховецкий назвал фильм правильным и при этом очень качественным.

«Гранит» показывает важность сохранения мира и борьбы с террористической угрозой», — подытожил эксперт.

Ранее директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин заявил, что фильм «Гранит» нужно показывать во всех кинотеатрах. Он также отметил, что киноискусство занимает одно из ключевых мест в жизни любого государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.