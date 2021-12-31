Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 18:51
18:49
Общество
Жители Кольчугина высмеяли городскую новогоднюю елку за 3,5 миллиона рублей
18:45
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко грубо ответила пользователям на вопрос об изменах Тарасова
18:45
Экономика
Европейская цена на газ впервые с 10 ноября упала ниже 800 долларов за тысячу «кубов»
18:39
Шоу-бизнес
Сразу два солиста могут покинуть группу BTS
18:39
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП под Липецком
18:38
Происшествия
Таксист зажал ногу сахалинца между двумя машинами на автомойке
18:37
Весь мир
Талибы у власти и война в секторе Газа: что изменилось на Ближнем Востоке в 2021 году
18:35
Экономика
Минсельхоз РФ выступил за повышение льготной ставки по займам для аграриев
18:34
Общество
Сотрудники МЧС поздравили крымчан с наступающим Новым годом креативным видео
18:31
Армия
«МК»: власти США планировали ядерную атаку на СССР 1 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Правильное и качественное кино»: политик Ляховецкий о новом фильме «Гранит»
Общество
«Правильное и качественное кино»: политик Ляховецкий о новом фильме «Гранит»
кадр из фильма «Гранит»  / 

Фильм «Гранит» демонстрирует важность сохранения мира и борьбы с террористической угрозой. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился политик и юрист Никита Ляховецкий.

Кинокартина посвящена недавним событиям в Мозамбике, в которые оказались вовлечены и российские инструкторы, помогающие африканским странам обрести подлинную независимость.

По мнению Ляховецкого, кинофильмы всегда играли важную роль в продвижении того или иного образа государства.

«Можно хотя бы вспомнить американскую мечту, так растиражированную Голливудом и так оторванную от американских реалий жизни», — сказал Ляховецкий.

Политик подчеркнул, что для того, чтобы продвинуть ту или иную идею, сам фильм должен быть снят качественно.

«К сожалению, качественный и при этом наполненный хорошим правильным смыслом фильм для российского кинематографа — редкость. Тем более приятно видеть новый фильм — «Гранит». Он показывает напрямую, какой ужас с собой несут террористы. Действия перестают быть сухой сводкой новостей, а воспринимаются лично. Смотря этот фильм, понимаешь, какую огромную угрозу глобальному миру несут в себе террористы «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ)», — отметил он.

Правильное и качественное кино: политик Ляховецкий о новом фильме «Гранит»
кадр из фильма «Гранит» /

Ляховецкий назвал фильм правильным и при этом очень качественным.

«Гранит» показывает важность сохранения мира и борьбы с террористической угрозой», — подытожил эксперт.

Ранее директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин заявил, что фильм «Гранит» нужно показывать во всех кинотеатрах. Он также отметил, что киноискусство занимает одно из ключевых мест в жизни любого государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Правильное и качественное кино»: политик Ляховецкий о новом фильме «Гранит»
кино фильм мозамбик гранит
Комментировать