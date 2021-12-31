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Пугачева помогла Рязанову в съемках «Иронии судьбы»
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Пугачева помогла Рязанову в съемках «Иронии судьбы»

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 16:55
Общество
Пугачева помогла Рязанову в съемках «Иронии судьбы»
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Москва, 31 декабря. Режиссер главной новогодней комедии «Ирония судьбы» Эльдар Рязанов перебрал десятки актрис на роль Нади Шевелевой, но понравилась ему лишь красавица Барбара Брыльска. Однако у польской звезды был сильный акцент. Тогда на помощь постановщику пришла Алла Пугачева.

Народная артистка СССР записала несколько песен, которые в кино исполняет героиня. Рязанов также привлек к озвучке Валентину Талызину. Именно благодаря ей Надя Шевелева говорит мягким и чистым голосом.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» вышла 1 января 1976 года. Картина стала символом Нового года, ее показывают каждый год 31 декабря. Комедия до сих пор является одним из самых любимых фильмов россиян.

Ленту Рязанова разобрали на цитаты. Легендарная фраза Юрия Яковлева «Какая гадость ваша заливная рыба» не была прописана в сценарии, а оказалась импровизацией. Режиссеру так понравились слова актера, что он не стал вырезать их при монтаже.

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пугачева фильм ирония судьбы
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