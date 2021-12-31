Дмитрий Медведев поздравил Россиян с Новым годом

Москва, 31 декабря. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с наступающим новым годом.

Он отметил, что уходящий год был непростым, но он сделал россиян сильнее и сплоченнее, ведь многие трудности люди преодолевали сообща.

«Уходящий год оказался крайне непростым, сложностей и потрясений нам хватило с лихвой. Мы вместе противостояли проблемам, с которыми столкнулось все человечество. Но уверен, хорошего тоже было немало. Мы по-прежнему сильны нашим единством, мы сильны друг другом», — отметил Медведев в своей поздравительной речи.

Новый 2022 год пришел в Магадан и Южно-Сахалинск, праздничное шампанское открыли также жители Северо-Курильска. Жители этих регионов послушали поздравление президента Владимира Путина в 16:00 по московскому времени.