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Дмитрий Медведев поздравил Россиян с Новым годом

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 17:00
Общество
Дмитрий Медведев поздравил Россиян с Новым годом
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 31 декабря. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с наступающим новым годом.

Он отметил, что уходящий год был непростым, но он сделал россиян сильнее и сплоченнее, ведь многие трудности люди преодолевали сообща.

«Уходящий год оказался крайне непростым, сложностей и потрясений нам хватило с лихвой. Мы вместе противостояли проблемам, с которыми столкнулось все человечество. Но уверен, хорошего тоже было немало. Мы по-прежнему сильны нашим единством, мы сильны друг другом», — отметил Медведев в своей поздравительной речи.

Новый 2022 год пришел в Магадан и Южно-Сахалинск, праздничное шампанское открыли также жители Северо-Курильска. Жители этих регионов послушали поздравление президента Владимира Путина в 16:00 по московскому времени.

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