Политик Клинцевич: «Пусть сирийские дети не знают слова война»

Российские военные в Сирии сделали счастливыми многих детей. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, экс-сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Ранее российские военные передали девятилетней сирийской девочке Иман Али письмо с новогодними поздравлениями от президента РФ Владимира Путина. Кроме того, на военной базе для нее провели занятие по оказанию первой медицинской помощи, поскольку она мечтает стать врачом.

«Я восхищаюсь людьми, которые довели свои замыслы до логического конца. Они сделали счастливыми многих детей. Кто-то на танке хотел прокатиться, кто — на вертолете полетать», — сказал политик.

Франц Клинцевич также отметил, что такие акции имеют огромное значение для детей.

«Что касается этой девочки, мне кажется, учитывая обстоятельства, в которых оказался весь сирийский народ, она запомнит это поздравление на всю жизнь. Станет она врачом или нет — не знаю, однако то, что ей уделили внимание, провели занятие по медицине, — очень важно. Еще раз говорю искренние слова благодарности людям, которые организуют такие акции у нас в стране и за рубежом», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он присоединился к поздравлениям президента России.

«От себя и всех ветеранов Афганской войны поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья. Пусть эти люди всю оставшуюся жизнь не знают слово «война», — подытожил экс-сенатор.

Ранее сообщалось, что на открытие «Новогодней деревни» в Тбилиси приехал грузинский Дед Мороз. В мешке с собой он принес много подарков и угощений для детворы.