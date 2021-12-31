Певец Стас Михайлов признался, что не обходится без оливье на Новый год

Москва, 31 декабря. Эстрадный исполнитель Стас Михайлов рассказал, как предпочитает отмечать Новый год. Артист признался, что не обходится без традиционных блюд на праздничном столе, например, без салата оливье.

Как пояснил певец, всю свою творческую жизнь, начиная с 20 лет, он всегда работал 31 декабря. Именно поэтому с возрастом ему хочется собирать на праздник как можно больше родных и друзей, рассказал Михайлов Wday.ru. Новогоднему меню исполнитель не придает большого значения.

«Не важно, что на столе в Новый год, хотя без оливье и салата «Столичный» не обходится, но главное — атмосфера, близкие рядом», — заявил артист.

Певцу нравится отмечать главный праздник года с детьми, чтобы видеть их счастливые глаза, когда отец веселится с ними, запускает фейерверки и танцует под елкой. Кроме того, Михайлов всегда мечтает о снеге на Новый год. По словам артиста, он до сих пор продолжает немного верить в Деда Мороза.

«Для меня это праздник, когда как будто все начинается с чистого листа, люди загадывают желания и верят, что они сбудутся. Мне хочется, чтобы сказка присутствовала в жизни каждого человека», — подчеркнул исполнитель.

Ранее хирург Денис Кондратьев рассказал о возможных пластических операциях Стаса Михайлова. По словам эксперта, певец как минимум делал ринопластику.