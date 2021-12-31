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Пресс-секретарь «Слуги народа» Палийчук опровергла информацию о переименовании партии

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 16:46
Политика
Пресс-секретарь «Слуги народа» Палийчук опровергла информацию о переименовании партии
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 31 декабря. Информация о смене названия украинской партии «Слуга народа» не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

Она отметила, что сведения о переименовании объединения распространяется в СМИ не в первый раз. Палийчук назвала репутацию этих источников сомнительной.

«Если бы мы каждый раз это комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные "инсайты"», — подчеркнула пресс-секретарь в беседе с местными СМИ.

В Сети появилась информация, что президент Владимир Зеленский намерен сменить название своей партии «Слуга народа». Также в прессе обнародовали результаты социологического опроса, согласно которому более 45% украинцев считают своего лидера главным разочарованием 2021 года.

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