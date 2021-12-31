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Генпрокуратура ДНР возбудила около 300 уголовных дел против украинских силовиков

Армия
Генпрокуратура ДНР возбудила около 300 уголовных дел против украинских силовиков
pixabay.com

Донецк, 31 декабря. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики в течение 2021 года возбудила почти 300 уголовных дел против представителей украинских силовых структур.

Основанием для юридического преследования стали постоянные обстрелы ДНР подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). За год их было зафиксировано 1923, сообщили представители Народной милиции ДНР.

«По фактам данных преступлений Генеральной прокуратурой ДНР возбуждено 298 уголовных дел», — заявили в НМ Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ выпустили по Луганской Народной Республике около 4,3 тысячи боеприпасов с начала года. О критичном отношении молодежи Донбасса к политическому руководству Украины информировал «Царьград».

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