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Певец Агаларов поздравил дочь Афину с трехлетием

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 16:45
Шоу-бизнес
Певец Агаларов поздравил дочь Афину с трехлетием
instagram.com  /  @eminofficial

Москва, 31 декабря. Бизнесмен и исполнитель Эмин Агаларов опубликовал в Instagram поздравление для своей дочери Афины. Девочке 31 декабря исполнилось три года.

Афина родилась в отношениях Агаларова с моделью Аленой Гавриловой. Артист поблагодарил бывшую избранницу за подаренное ею чудо.

«31.12 — лучший день в году. Всех поздравляю с праздниками и желаю семейного благополучия, тепла, здоровья, радостных и ярких моментов, и пусть все обязательно сбывается в Новом 2022 году», — пожелал артист.

Певец Агаларов поздравил дочь Афину с трехлетием
Prt Scr instagram.com / @eminofficial

Публикация набрала почти 40 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Поклонники Агаларова пожелали его дочери расти здоровой и счастливой девочкой.

«Эмин и Алена, с днем рождения ваше любимое солнышко, принцессу, доченьку Афиночку»;

«Она у вас такая куколка, маленькая копия мамы с папой. Пусть растет самой красивой»;

«С наступающим Новым годом вас, Эмин, и всю вашу семью, здоровья, счастья, благополучия и любви всем вам», — отреагировали фолловеры.

У певца также есть двое сыновей от дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой. В 2017 году он удочерил девочку Амину, которую Алиева взяла из детского дома.

Ранее разведенный Григорий Лепс выступил на концерте в честь дня рождения Агаларова. Ему сильно не понравились приставания пьяной фанатки и артист разразился нецензурной бранью.

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агаларов дочь гаврилова
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