Челябинские «моржи» совершили праздничный заплыв в самой длинной проруби на Урале

Челябинск, 31 декабря. Новогодний заплыв совершили 80 любителей зимнего плавания со всей Челябинской области. Для этого в водоеме вырубили самую длинную на Урале прорубь, ее длина — 25 метров.

В заплыве принимали участие дети, взрослые и пенсионеры. Перед окунанием в прорубь моржи разогрелись в бане. Зажигали факелы и салюты, передает ОТР.

«Смыть все грехи в старом году, омолодиться в холодной воде, оздоровиться и встретить Новый год горячим, здоровым парнем или девушкой», — прокомментировал акцию руководитель клуба моржей Владимир Яковлев.

Любители зимнего плавания отмечали, что участвуют в заплыве для здоровья, для кайфа. Многие пришли в первый раз, чтобы попробовать. Температура воздуха во время мероприятия была −18 градусов, вода остыла до +2 градусов, но участники заявили, что им комфортно и не холодно.

Ежегодный марафон «моржей» в экстремально легких новогодних нарядах состоялся в Новосибирске. Любители зимнего закаливания по традиции отметили последние выходные уходящего года трехкилометровым марафоном в купальниках.