Израиль закупит в США авиацию на 3,1 млрд долларов

Израиль подписал соглашение с США о покупке 12 вертолетов CH-53K компании Lockheed Martin Corp и двух самолетов-заправщиков KC-46 фирмы Boeing.

Как сообщает министерство обороны еврейского государства, общая стоимость данного контракта составляет порядка 3,1 млрд долларов. Подписанная в четверг сделка укладывается в план по модернизации израильских ВВС — новые машины заменят устаревшую технику — вертолеты CH-53 Yasur и заправщики Raam (Boeing 707).

#Israel signs a deal with the #US to buy 12 Lockheed Martin Corp CH-53K helicopters and two Boeing Co KC-46 refueling planes, according to the Israeli Defense Ministry, for an estimated total price at around $3.1 billion. https://t.co/tYUHwZGpK2 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 31, 2021

Согласно условиям соглашения, самолеты должны быть поставлены в страну не ранее 2025 года, а первые вертолеты — в 2026-м. По словам начальника материального обеспечения военно-воздушных сил Израиля, сейчас на обсуждении находится вопрос о дополнительной закупке еще пары KC-46.

При дальности полета в 11,3 тыс. км американские самолеты-заправщики могут обеспечивать топливом не менее 64 различных типов воздушных машин, что позволит им оставаться в воздухе до 12 часов.

«Эти соглашения о закупках являются важными вехами в процессах наращивания сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Мы продолжаем укреплять наши возможности, а также изменять и адаптировать ВВС для решения будущих задач как в ближайшем, так и в отдаленном будущем», — заявил министр обороны Бенни Ганц.

Израильские СМИ предположили, что самолеты-заправщики могут сыграть решающую роль в осуществлении потенциального воздушного удара по ядерным объектам Ирана. Тель-Авив с острым непринятием относится к наращиванию объемов высоко обогащенного урана Исламской Республикой и готовится к наихудшему развитию событий на тот момент, если ситуация выйдет из-под контроля.

Тем не менее дальнейшая судьба иранских ядерных разработок зависит от проходящего сейчас в Вене переговорного процесса о возрождении Совместного всеобъемлющего плана (СВПД). Если диалог между представителями Тегерана и Вашингтона достигнет поставленной цели, Исламская Республика ограничит свои запасы радиоактивного вещества в обмен на снятие санкций западных государств. В конце декабря стороны приступили уже к восьмому раунду переговоров.