Петербургский «Зенит» поздравил фанатов с Новым годом

Санкт-Петербург, 31 декабря. «Зенит» поздравил многочисленных болельщиков сине-бело-голубых с наступающим Новым годом.

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала на официальном сайте поздравление фанатов с наступающим Новым годом. Представители клуба из Северной столицы подчеркнули, что 12 месяцев были богаты «на события», вспомнив самые яркие моменты для болельщиков сине-бело-голубых.

«Год действительно был что надо! Впрочем, мы абсолютно уверены, что благодаря вашей поддержке, 2022-й будет еще громче и ярче! Давайте сделаем это вместе!» — написала пресс-служба «Зенита».

Ранее футболисты сборной России и главный тренер Валерий Карпин поздравили болельщиков с наступающим Новым годом. Ролик был опубликован на YouTube-канале национальной команды.