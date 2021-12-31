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Петербургский «Зенит» поздравил фанатов с Новым годом

Спорт
Петербургский «Зенит» поздравил фанатов с Новым годом
vk.com  /  ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 31 декабря. «Зенит» поздравил многочисленных болельщиков сине-бело-голубых с наступающим Новым годом.

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала на официальном сайте поздравление фанатов с наступающим Новым годом. Представители клуба из Северной столицы подчеркнули, что 12 месяцев были богаты «на события», вспомнив самые яркие моменты для болельщиков сине-бело-голубых.

«Год действительно был что надо! Впрочем, мы абсолютно уверены, что благодаря вашей поддержке, 2022-й будет еще громче и ярче! Давайте сделаем это вместе!» — написала пресс-служба «Зенита».

Ранее футболисты сборной России и главный тренер Валерий Карпин поздравили болельщиков с наступающим Новым годом. Ролик был опубликован на YouTube-канале национальной команды.

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