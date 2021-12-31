Анастасия Волочкова сожалеет о расставании с Сулейманом Керимовым

Москва, 31 декабря. Балерина Анастасия Волочкова поделилась неожиданным признанием о своей личной жизни. Знаменитость рассказала, что до сих пор сожалеет о расставании с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

Экс-артистка Большого театра и олигарх встречались в начале 2000-х годов. На тот момент Керимов был женат и растил в браке троих детей.

Роман Волочковой и бизнесмена продлился 2,5 года и завершился крупным скандалом. Балерина утверждала, что забеременела, но пережила выкидыш. По словам звезды, она потеряла малыша на нервной почве, так как сильно переживала, что предприниматель заберет у нее этого ребенка. Теперь же мастерица шпагатов жалеет о разрыве с олигархом.

«Я уверена, что и он тоже. И мы встречались после аварии, в которой он горел в огне и после этого еще 30 дней лежал в коме», — призналась Волочкова в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Артистка имела в виду автомобильную аварию, которая произошла в Ницце в 2006 году. Машина Керимова загорелась, из-за чего он сильно пострадал. Как утверждает балерина, после этого инцидента бизнесмен пережил пересадку 70% кожи.

«Сулейман говорил мне: «Когда я горел, то думал, что слава богу, что не ты была в этой машине»», — поделилась знаменитость.

Помимо Керимова, Волочкова состояла в отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным, от которого у нее есть дочь Ариадна. Недавно предприниматель стал отцом в пятый раз.