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Захарова назвала антикорпоративом символическую встречу коллег из МИД перед Новым годом

Политика
Захарова назвала антикорпоративом символическую встречу коллег из МИД перед Новым годом
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 31 декабря. Сотрудники департамента информации и печати МИД России отметили Новый год только символически, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В этот раз из-за пандемии отдел не организовывал корпоратив, как это происходило раньше, уточнила дипломат. По ее словам, коллеги целый год старались соблюдать меры предосторожности и собрались в последний рабочий день года, чтобы увидеть друг друга.

«У нас антикорпоратив. До ковида у нас была традиция: мы собирались департаментом, сами придумывали программу, сами скидывались и в один из последних дней уходящего года устраивали вечера. В этот раз мы отмечали Новый год символически, но весело», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что представитель Министерства иностранных дел РФ отпразднует Новый год вместе с близкими в Подмосковье. Также Захарова рассказала о планах совершить поездку в Тверь.

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Все новости / Политика / Захарова назвала антикорпоративом символическую встречу коллег из МИД перед Новым годом
захарова мид рф новый год антикорпоратив
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