Цены на газ в ЕС впервые с ноября снизились на 15%

Лондон, 31 декабря. Стоимость голубого топлива в Европе в первый раз с ноября опустилась ниже отметки в 900 долларов за тысячу кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Тариф на поставки энергоресурса в феврале 2022 года на хабе TTF в Нидерландах к 14:00 по московскому времени оказался ниже 870 долларов за единицу, из-за чего цены упали на 15% с начала торгов. Исторический рекорд на газовые фьючерсы был установлен 21 декабря, когда тысяча «кубов» голубого топлива оценивалась в 2 тыс. долларов. Однако позднее стоимость ресурса пошла на спад.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее заявил, что высокие цены на газ парализуют всю промышленность в ЕС. Он предположил, что стоимость ресурса в середине 2022 года составит 400 долларов за тысячу кубометров.

Тем временем глава «Нафтогаза» Юрий Витренко признал, что сейчас и в обозримом будущем для Украины альтернативы российскому голубому топливу не существует. Заверения, что компания будет разрабатывать новые месторождения, в том числе в Черном море, и спасет страну от энергетического кризиса, оказались слишком поспешными, пишет INFOX.