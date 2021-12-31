Star Парад с Даной Борисовой. Предновогоднее интервью с мамой звезды

31 декабря выходит последний в уходящем году выпуск «Star-парада». Но не время расстраиваться: нашу прекрасную ведущую Дану Борисову вы вновь сможете увидеть уже в 2022-м. В канун Нового года Дана взяла пример с первых лиц государства и устроила собственную «Елку желаний»: она исполнила свою заветную мечту, взяв интервью у мамы.

Этот год был непростым: каждый сталкивался с трудностями, искал выход из, казалось бы, безнадежных ситуаций, боролся за место под солнцем. Многие страдали от COVID-19 и его последствий, но даже те, кому повезло не заразиться, испытывали тревогу и сетовали на ограничения, связанные с пандемией.

Наша новогодняя гостья не так давно переболела коронавирусом. С чем пришлось столкнуться в борьбе за собственную жизнь, расскажет в новом выпуске Екатерина Ивановна — мама Даны Борисовой.